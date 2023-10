Polícia prende suspeito de estuprar mulher na Praça Pôr do Sol, na zona oeste de SP

Um homem de 39 anos foi preso na terça-feira, 10, na Rua Dona Elisa de Moraes Mendes, no Alto de Pinheiros, suspeito de estuprar uma mulher, de 37 anos, no final de setembro, na Praça Coronel Custódio Fernandes Pinheiros, mais conhecida como Praça Pôr do Sol, zona oeste da capital, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública.

O registro da ocorrência pela vítima foi feito em 22 de setembro como estupro consumado e lesão corporal. No último 10, com a identificação do suspeito, ele foi conduzido ao 14º Distrito Policial (Pinheiros), onde foi solicitada sua prisão temporária, decretada pela Justiça.

A Polícia Militar, que atendeu a ocorrência que levou à prisão do suspeito, afirmou que, durante a apresentação do caso à Polícia Civil, uma segunda mulher teria se apresentado e relatado ter sido vítima duas vezes de tentativa de estupro cometidas pelo mesmo homem, também na Praça Pôr do Sol.

A SSP disse que uma segunda pessoa reconheceu o detido, mas não confirmou se era outra vítima ou uma testemunha. Disse apenas que as investigações prosseguem para verificar se há mais vítimas do suspeito.

A secretaria da segurança também foi questionada sobre o número de registros de crimes sexuais no local, mas disse que não conseguiria fazer o levantamento até a conclusão desta reportagem.