Bolsa de Cereais na Argentina reduz estimativa de produção de trigo em 2023/24

A bolsa, contudo, não descartou revisar novamente as estimativas. "A produção está sujeita não só à evolução das condições climáticas no resto do ciclo, mas também à dimensão do impacto que as geadas registradas na manhã de ontem terão no estado dos cereais no sul da área agrícola", observou.

De acordo com dados da bolsa, 42,5% da área plantada, de 5,9 milhões de hectares, estão em situação regular/ruim ante 32% na semana anterior e 50% em igual período da temporada passada.

As lavouras em condição normal passaram de 49% para 44% da área, enquanto a área em situação excelente caiu de 19% para 13% em uma semana.