Conab realiza no dia 19 leilão de Pepro para escoamento de borracha da safra 2023/2024

São Paulo, 13 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará no próximo dia 19 mais um leilão de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) para borracha natural. A operação se destina a produtores rurais (e/ou suas cooperativas) dos Estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Tocantins.

Em nota, a Conab diz que desta vez o prêmio será pela produção, venda e escoamento de 7,06 mil toneladas de borracha natural, da safra 2023/2024.

O objetivo da operação é garantir a manutenção dos preços de referência do produto e cumprir a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) do governo federal. As quantidades de borracha natural (em toneladas) para o Aviso Nº99/2023 são de: 600 t (BA), 300 t (ES), 1.100 t (GO), 300 t (MT), 400 t (MS), 800 t (MG), 60 t (PR), 3.200 t (SP) e 300t (TO).