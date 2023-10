Trigo: produção da Etiópia deve cair 5% em 2023/24, para 5,5 milhões de toneladas

Nova York, 13/10 - A produção de trigo da Etiópia deve cair 5% na temporada 2023/24, que começou em 1º de outubro e vai até 30 de setembro de 2024, estimou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em relatório sobre a produção agrícola mundial. A redução se deve ao clima seco. A expectativa é de uma colheita de 5,5 milhões de toneladas.

Em 2022/23, o rendimento foi estimado em 1,9 tonelada por hectare (2,47 acres), queda de 24% em relação à estimativa de setembro e inalterado em relação ao ano anterior, acrescentou o USDA. Segundo o relatório do USDA, os rendimentos de trigo ficaram acima da média na última campanha devido às chuvas bem distribuídas nas principais zonas de produção nas terras altas e ao aumento da área de trigo sob irrigação. Em contrapartida, para 2023/24, "os rendimentos do trigo são estimados abaixo da média de cinco anos devido a conflitos em várias regiões produtoras do cereal, aos altos preços dos fertilizantes e à seca no meio da temporada durante agosto e setembro", disse o departamento.

A Etiópia é o maior produtor de trigo da África Subsaariana, onde o trigo é cultivado principalmente em condições de sequeiro, em pequenas explorações nas terras altas do sul e do centro, afirmou o USDA.