USDA reduz estimativa de safra de trigo do Brasil para 9,80 milhões de t em 2023

Brasília, 13 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) reduziu em 500 mil toneladas sua previsão para a safra de trigo no Brasil neste ano, passando e 10,30 milhões de toneladas para 9,80 milhões de toneladas. Se a estimativa for confirmada, a safra será 7,5% menor que as 10,60 milhões de toneladas colhidas em 2022, de acordo com os dados do USDA.

As informações são do relatório mensal de oferta e demanda de outubro, divulgado na quinta-feira, 12.

A agência norte-americana também cortou a previsão de exportação brasileira na safra, de 3,50 milhões de toneladas para 3 milhões de toneladas. Já a importação foi mantida em 5,60 milhões de toneladas.