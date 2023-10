ABPA: País deve exportar US$ 1,8 bi em aves, suínos e ovos nos próximos 12 meses

São Paulo, 16/10/2023 - A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) projeta US$ 1,8 bilhão em exportações de aves, suínos e ovos para os próximos 12 meses após participação do País na Anuga, maior feira de alimentos do mundo, realizada entre 7 e 11 de outubro em Colônia (Alemanha). "Apenas nos cinco dias do evento, as 22 agroindústrias participantes da ação no espaço da ABPA concretizaram negócios que superam US$ 570 milhões em exportações para mercados dos cinco continentes", disse a entidade em nota.