Apex Brasil anuncia funcionamento de escritório em SP e destaca importância do Estado

Ele disse ter entendido que não fazia sentido haver uma acanhada presença da Apex num Estado tão importante para o Brasil como é São Paulo. Sem fazer referências nominais, Viana se referiu ao escritório da Apex que funcionava na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) desde a gestão de Paulo Skaf à frente da entidade representativa da indústria paulista.

Ele disse que já foram feitas algumas reuniões no novo escritório, inclusive para ajustar o convênio de cooperação entre a Apex e a Abimaq, assinado hoje durante o 8º Congresso da Indústria. O convênio, de acordo com o presidente da Apex, tem R$ 25,817 milhões, sendo metade da Apex e metade da Abimaq.

"Ou seja, não estamos dando e nem doando, mas investindo R$ 12,9 milhões, apostando que poderemos dar melhor suporte para pelo menos 16 segmentos dos mais de 40 com os quais a Abimaq trabalha. Com isso o mercado para os produtos das senhoras e dos senhores estará garantido nos próximos anos", disse Viana ao se voltar para a plateia de empresários presentes ao evento presencialmente e também virtualmente.

Viana disse esperar trabalhar com 308 empresas e ter uma participação significativa para a retomada do crescimento dos vários segmentos da indústria que sofreram grandes danos por conta da pandemia da covid-19.

"Mas nós estamos saindo também de momentos muito difíceis do ponto de vista político. Quando olho para os números dos setores em que os senhores trabalham e vou buscar lá em 2005, o que se tinha de exportação destes setores é maior do que no ano passado. Então, quando se vai buscar em dez anos atrás, as exportações destes setores passavam de US$ 400 bilhões, perto de US$ 440 bilhões. No ano passado se trabalhou com US$ 301 bilhões", comparou o presidente da Apex.

De acordo com ele, diante dos números, a conclusão a que se chega é a de que alguma coisa está errada e não é com o setor, mas talvez com a política e com a crise que o Brasil resolveu assumir nos últimos dez anos. "Tem um setor que oferece um emprego mais cobiçado que a indústria? É onde as pessoas querem estar... e a gente não ter um endereço para a política de indústria no nosso País?", questionou Vianna.