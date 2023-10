Exportações do agronegócio somam em setembro US$ 13,71 bi, em linha com Set/2022

No milho, a China também se tornou o principal mercado importador do cereal brasileiro. As exportações do cereal cresceram 10,2% na comparação entre setembro deste ano e setembro do ano passado, somando US$ 1,98 bilhão em receita

O terceiro produto com desempenho positivo em setembro foi o açúcar. "Os preços internacionais do açúcar continuaram elevados em setembro, devido ao déficit hídrico registrado nas lavouras asiáticas e preocupações com uma possível quebra de safra. As exportações de açúcar brasileiro subiram quase 30%, para US$ 1,60 bilhão no mês. O incremento dos preços médios de exportação em 21,7% é o principal fator responsável pelo aumento do valor embarcado, embora também tenha havido expansão do volume exportado em 6,3%.", observou o ministério. O maior importador do produto brasileiro foi a China, com US$ 309,85 milhões.

A importação de produtos agropecuários recuou 17,7% em setembro na comparação com igual mês do ano passado, somando US$ 1,317 bilhão, o equivalente a 6,7% do total internalizado pelo País no último mês.

Acumulado

De janeiro e setembro deste ano, as exportações do agronegócio brasileiro somaram US$ 126,22 bilhões, recorde histórico para o período, alta de 3,6% em relação a igual período do ano passado. "As vendas de soja em grãos e milho foram os produtos que mais contribuíram para o desempenho favorável no acumulado do ano.", destacou o ministério.

As importações de produtos agropecuários recuaram 3,1% na mesma base comparativa, a US$ 12,492 bilhões. O saldo da balança comercial do agronegócio no acumulado do ano até setembro é positivo em US$ 113,729 bilhões, em comparação com US$ 108,981 bilhões registrados de janeiro a setembro do ano passado.