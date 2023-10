Faesc diz estar em estado de alerta em relação à falta de verba para subvenção

São Paulo, 16 - A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc) disse nesta segunda-feira, 16, em nota, estar "em estado de alerta" por causa da redução da verba orçamentária destinada ao Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. O Orçamento Geral da União não contempla recursos para o seguro rural em 2024, agravando a preocupação. Adicionalmente, a Faesc lembra que o Congresso Nacional aprovou um corte de R$ 45 milhões na verba de 2023, direcionando esse montante para outras despesas do Ministério da Agricultura.

O presidente da Faesc, José Zeferino Pedrozo, enfatiza, na nota, a insegurança que essa situação traz ao meio rural.

Diante dessa situação, a Faesc e outras entidades do setor produtivo alertam que a falta de recursos pode desencorajar os produtores a contratar seguros, o que, por sua vez, pode resultar em prejuízos significativos para a cadeia produtiva e afetar a produtividade agrícola.