Nova passarela flutuante liga o Parque Bruno Covas à ciclovia do Rio Pinheiros, em SP

Uma nova passarela flutuante que liga o Parque Bruno Covas à ciclovia Franco Montoro, na zona sul de São Paulo, na margem oeste do Rio Pinheiros, foi inaugurada na semana passada, depois de passar por testes operacionais. O equipamento possui cem metros de comprimento por três metros de largura, com acessos duplos para facilitar a movimentação.

Conforme a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), a estrutura garante ganho de tempo para ciclistas e usuários. Também possui dispositivo que permite a sua abertura para a passagem de embarcações.

"A ciclopassarela, que realiza a ligação entre as duas margens, é um dispositivo articulado que, quando ocorre a passagem de embarcações pelo rio, pode ser aberto, pois está equipado com um pequeno motor para movimentação", afirma a pasta.

Por se tratar de um equipamento compartilhado com os pedestres, os usuários devem entrar e atravessar sem usar a bicicleta, seguindo as orientações de segurança fixadas em ambos os lados da margem.

"A instalação da passarela flutuante teve a intenção de garantir mais segurança e ganho de tempo para ciclistas, pedestres e usuários do parque", afirma Anderson Marcio de Oliveira, secretário-executivo da Semil.

Ainda de acordo com o governo estadual, a ciclovia temporária, instalada durante as obras que ocorrem para contenção dos processos erosivos e do projeto Usina SP, foi desativada.

"Assim, o acesso pela Ponte Cidade Jardim à Usina São Paulo será interditado e o visitante poderá ingressar no Parque Bruno Covas pela passarela da Estação Vila Olímpia."

A secretaria afirma ainda que em dias chuvosos a passarela flutuante permanecerá temporariamente desativada para a realização do trabalho de bombeamento no leito do rio.

Esta é a segunda passarela flutuante da cidade, sobre o Rio Pinheiros. A primeira, com 110 metros de extensão, foi instalada, em julho do ano passado, na altura das estações de trem da Granja Julieta e João Dias (na margem leste), e na frente do Parque Global (margem oeste).