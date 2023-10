Teixeira: PAA está em R$ 850 milhões e esperança é de novo aumento em novembro

Brasília, 17 - O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que espera um novo remanejamento para o orçamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em novembro. Atualmente, o orçamento do programa para este ano é de R$ 850 milhões, com nova suplementação de R$ 250 milhões anunciada ontem pelo governo.

"São R4 750 milhões para PAA e mais R$ 100 milhões para compra pública de leite em pó por meio do PAA. Tenho esperança de fazer uma repescagem em novembro para o PAA", disse Teixeira em encontro interministerial com a imprensa.

O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, que opera o programa, lembrou que o valor é recorde e de crescimento expressivo, após desembolso de R$ 60 milhões para o PAA no último ano e de R$ 25 milhões em 2021. O PAA destina-se a compras públicas de produtos da agricultura familiar.