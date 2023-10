Agricultura criará plataforma para produtor relatar problemas de acesso a crédito

Brasília, 18 - O Ministério da Agricultura vai lançar nos próximos meses uma plataforma para que os produtores relatem diretamente à pasta eventuais problemas de acesso ao crédito rural. O sistema está em construção junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. "Temos um Plano Safra recorde com número recorde de entidades operando, mas também gera algumas discrepâncias locais na implementação. Por isso, estamos criando um canal aberto para os produtores relatarem os problemas de acesso ao crédito e poder rapidamente dar as soluções", afirmou o ministro Carlos Fávaro nesta terça-feira, 17, em encontro interministerial com a imprensa.

A lista foi enviada no fim de agosto. Segundo o ministro, o Plano Safra 2023/24 já está alcançando cerca de R$ 500 bilhões em recursos ofertados.

Ainda no tema de crédito rural, o ministro destacou que o governo pretende incluir operações de custeio na linha dolarizada do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Atualmente, a linha é válida para financiamentos de máquinas e equipamentos e infraestrutura, sendo restrita a produtores que têm receita com exportação. "Até o fim de setembro, já tínhamos 814 contratos assinados da linha dolarizada, especialmente para produtores do Centro-Oeste e do Matopiba que tem a produção hedgeada em dólar. Queremos fazer um trabalho de desmitificação da linha junto às cooperativas do Paraná", ressaltou o ministro.