Arkansas determina que subsidiária da Syngenta venda suas terras agrícolas

Little Rock, 18 - O Estado norte-americano de Arkansas ordenou na terça-feira, 17, que a Northrup King Seed se desfaça de quase 65 hectares de terras agrícolas. A empresa é subsidiária da Syngenta, que é controlada pela ChemChina, estatal química chinesa. Segundo o procurador-geral do Estado, Tim Griffin, a companhia tem dois anos para se desfazer da propriedade no condado de Craighead, seguindo lei aprovada no início do ano pela maioria republicana no legislativo estadual e assinada pela governadora Sarah Huckabee Sanders, também do Partido Republicano.

A ação contra a subsidiária da Syngenta é a primeira sob uma onda de novas leis que restringem a propriedade estrangeira de terras agrícolas no país. Atualmente, 24 Estados têm leis similares à de Arkansas, em comparação a 14 no começo do ano. O avanço representa um "ponto político crítico", que se originou com a divulgação massiva de que entidades chinesas estariam comprando terras perto de bases militares em Dakota do Norte e no Texas, segundo o advogado Micah Brown, do Centro Nacional de Direito Agrícola da Universidade de Arkansas. Um suposto balão espião chinês sobrevoando os EUA em fevereiro também alimentou essas preocupações, disse Brown.

Segundo a lei de Arkansas, se a empresa estrangeira não se desfizer das terras, o Estado pode tomar medidas judiciais. Em coletiva de imprensa para anunciar a ação, o procurador estadual disse ter "total confiança" de que a companhia venderá a propriedade, mas se recusou a dizer se houve alguma conversa com a Syngenta. Ele não informou se foram identificadas outras terras que poderiam motivar ações semelhantes. Também em entrevista, a governadora afirmou que vai garantir "que todas as empresas operando em Arkansas sejam amigas do Estado e boas para os trabalhadores locais".