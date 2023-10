Autorizados R$ 400 mi de subvenção para apoio à comercialização da safra de trigo

O governo federal autorizou o direcionamento de até R$ 400 milhões para subvenção econômica a medidas de apoio à comercialização da safra 2023/24 de trigo. Os recursos serão aplicados no pagamento da equalização de preços do cereal por meio do Prêmio para Escoamento de Produto (PEP) e Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural e/ou sua Cooperativa (Pepro), que serão ofertados via leilões públicos. A liberação dos recursos foi publicada em portaria interministerial assinada pelos Ministérios da Agricultura, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 27.

A medida atende à demanda do setor produtivo do Rio Grande do Sul e do Paraná, em meio aos baixos preços do cereal no mercado doméstico. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse na terça que estima que os recursos viabilizam leilões para aproximadamente 1,5 milhão de toneladas do cereal. A subvenção econômica será concedida somente ao trigo em grão cultivado e produzido no Brasil e será condicionada ao escoamento do produto in natura ou processado, para fora dos Estados de origem da produção.

Segundo a portaria, serão considerados para pagamento os preços mínimos do trigo em grão estabelecidos para a safra 2023/24. Para o Sul, o valor é de R$ 87,77 por saca de 60 kg de cereal tipo pão. Para o Sudeste, o preço mínimo para tipo pão é estabelecido em R$ 90,45 por saca em 2023/24, enquanto para o Centro-Oeste é R$ 94,96 por saca e na Bahia é de R$ 57,68 por saca.