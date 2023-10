Balança do agronegócio de SP tem superávit de US$ 16,62 bi de janeiro a setembro

A participação do agronegócio nas exportações totais do Estado alcançou 39,7%, enquanto a participação nas importações foi de 7,1%. Com esses resultados, as exportações e o superávit do agronegócio de São Paulo estão a caminho de superar os valores recordes de 2022, que foram de US$ 25,98 bilhões e US$ 20,89 bilhões, respectivamente.

Já o setor sucroalcooleiro consolidou sua posição como o líder das exportações, representando 35,3% do total. Um crescimento de 24,7% em valores e 5,4% em volume de vendas externas durante o período de janeiro a setembro deste ano. O desempenho positivo se deve ao aumento das exportações de açúcar em 28,2% em valores e 4,5% em volume, juntamente com uma valorização de 22,5% no preço médio da commodity no período.

As exportações de álcool (etanol) também apresentaram crescimento, com um aumento de 16,1% em volume e 5,7% em valores. O complexo sucroalcooleiro registrou exportações totais de US$ 7,23 bilhões, sendo que o açúcar representou 86,9% desse valor, enquanto o etanol contribuiu com os restantes 13,1%.

Entre os principais compradores desse setor estão a China (11,3%), Nigéria (7,0%), Marrocos (6,1%), Índia (5,6%), Arábia Saudita (5,5%), União Europeia (5,1%), Bangladesh (5,0%), Coreia do Sul (4,7%), Argélia (4,4%) e Estados Unidos (4,3%). Esse desempenho sólido do setor sucroalcooleiro contribuiu significativamente para o superávit total do agronegócio paulista, que atingiu a marca de US$ 16,62 bilhões no mesmo período.