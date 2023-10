Trigo argentino perde espaço para a Rússia no mercado brasileiro, diz bolsa

São Paulo, 18 - Com a queda na produção de trigo da Argentina, o país perdeu espaço para a Rússia no mercado brasileiro, seu principal comprador, destacou a Bolsa de Comércio de Rosário. De janeiro a setembro, 55% das compras do Brasil vieram do país vizinho, 23% da Rússia e 15% do Uruguai. Em igual período de 2022, 85% das importações brasileiras de trigo eram do produto argentino, enquanto o cereal russo não aparecia nos dados de importação, conforme números da ComexStat compilados pela BCR.

A participação média da Argentina no nosso mercado costumava girar em torno de 80% por safra, mas o produto russo com valor mais baixo se tornou mais atraente, avaliou a bolsa.

De acordo com as projeções da bolsa, a oferta total de trigo argentino para o ciclo 2022/23 deve ser de 14,4 milhões de toneladas, nível mais baixo desde 2013/14. A projeção é consequência da queda robusta de 46% na produção anual, acrescentou. Além disso, o país compete com um produto russo mais barato.