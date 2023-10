Para MDA, eventual subvenção à cadeia leiteira esbarra em indisponibilidade orçamentária

Na avaliação do coordenador de Cooperativismo do MDA, as medidas adotadas até então pelo governo para frear a crise no setor leiteiro e em socorro aos produtores têm efeito limitado em virtude da conjuntura internacional de baixos preços do produto.

"As importações vêm diminuindo nos últimos três meses, mas as medidas têm efeitos limitados porque a crise apresenta traços de uma crise internacional e mais ampla. A solução para a crise do leite é de médio e longo prazos e passa por medidas estruturantes", defendeu Mauro, citando ações, como assistência técnica ao setor leiteiro, enfrentamento das dívidas, melhorias das pastagens e crédito específico para o setor.