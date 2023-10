Commerzbank: nova rota da Ucrânia pode aliviar preços do trigo, mas gera dúvida sobre segurança

São Paulo, 20 - A nova rota da Ucrânia no Mar Negro pode aliviar os preços do trigo a curto prazo, disse o Commerzbank, uma vez que o mercado do cereal enfrenta uma perspectiva de piora na oferta de países como Austrália e Argentina. No entanto, o banco alemão afirmou que ainda há dúvidas se o corredor seria realmente seguro contra os ataques russos.

Por isso, a analista Thu Lan Nguyen diz que "é questionável se a capacidade de exportação (da Ucrânia) vai recuperar os níveis que havia atingido antes que a Rússia encerrasse o corredor seguro de grãos pelo Mar Negro há três meses".

Até o momento, a Ucrânia tem criado rotas alternativas para exportar sua produção, como um "corredor humanitário" no Mar Negro implementado há cerca de um mês pelas forças militares ucranianas.