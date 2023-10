Lucro da Yara Fertilizantes cai 99,5% e atinge US$ 2 milhões no 3º trimestre

São Paulo, 20 - A fabricante norueguesa Yara Fertilizantes registrou lucro líquido de US$ 2 milhões no terceiro trimestre de 2023. O resultado representa queda de 99,5% ante igual período do ano anterior, de US$ 402 milhões. O lucro por ação excluindo variações do câmbio e itens especiais foi de US$ 0,19 por ação, ante valor de US$ 2,00 por ação no terceiro trimestre de 2022.

O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recuou 62%, para US$ 397 milhões.

Ao excluir itens especiais, o Ebitda do terceiro trimestre deste ano foi 60,4% menor quando comparado com igual intervalo de 2022, para US$ 396 milhões. De acordo com a companhia, a queda no indicador reflete, principalmente, a redução das margens e os preços mais baixos de venda, que superaram a queda nos custos de energia e aumento das entregas.