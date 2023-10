Missão reforça aproximação com Argélia para ampliar comércio de frango, diz Câmara Árabe

São Paulo, 20 - Uma missão comercial realizada pelo Brasil em Argel, capital da Argélia, buscou ampliar as relações comerciais após a abertura do mercado local para a carne de frango brasileira, destacou a Câmara Árabe em nota. A viagem, que ocorreu de domingo, 15, a quinta-feira, 19, foi organizada em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec).

A diretora de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Fernanda Baltazar, enfatizou a importância do vínculo comercial para estabelecer um posicionamento sólido do Brasil no mercado argelino.

Além da expansão do mercado de carne de frango, a viagem proporcionou discussões sobre a abertura do mercado para a carne bovina brasileira.