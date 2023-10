Produtores de MT estão preocupados em perder a janela de plantio da safrinha de milho

São Paulo, 19 - O atraso no plantio da soja em Mato Grosso pode afetar a semeadura do milho de segunda safra e comprometer a produção do Estado, segundo um corretor local. Ele disse que a situação é preocupante na região de Primavera do Leste (MT).

"O plantio do milho é seguro se a soja for colhida até 20 de fevereiro", disse o corretor. "Aqui há produtores que vão plantar ou replantar a soja na próxima semana. Isso vai acabar afetando a semeadura do milho."

Mais cedo, a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso (Aprosoja-MT) disse que as altas temperaturas dos últimos dias estão prejudicando o plantio da oleaginosa, autorizado no Estado desde o dia 16.