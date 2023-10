Bolsonaro diz esperar sucesso de Salles em SP, em sinal de afastamento de Nunes

Na última sexta-feira, 20, em entrevista ao Estadão e à rádio Eldorado, o prefeito reforçou que gostaria de contar com o ex-presidente em sua campanha. "Eu gostaria, porque a gente tem que fazer uma ação aqui de união do centro e da direita, que é o perfil do grande eleitor aqui da cidade", afirmou. Na ocasião, ele também enfatizou que o PL, partido de Bolsonaro, terá muito peso na escolha do vice, em razão de seu tamanho.

Ricardo Salles, por sua vez, disse, no início do mês, que pretende se candidatar à Prefeitura de São Paulo mesmo que não tenha apoio do PL, sua atual legenda. O parlamentar afirmou ao Estadão que está em conversas c com outras siglas e que, hoje, seria candidato de toda forma. "Estou conversando com outros partidos e com o próprio PL, mas nada definido", disse ele, após publicar nas redes sociais que está de volta o jogo. Questionado diretamente se diria hoje que é candidato de toda forma, seja o PL ou em outro partido, ele reafirmou: "Sim. Essa é a ideia".