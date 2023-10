Colheita de milho nos EUA alcança 59% e a de soja, 76%, mostra USDA

Washington, 24 - A colheita da safra de milho nos Estados Unidos estava 59% concluída no último domingo, 22, ante 59% na data correspondente do ano passado e 54% na média dos cinco anos anteriores, disse na segunda-feira, 23, o Departamento de Agricultura do país (USDA), em seu relatório semanal de acompanhamento de safra.

Quanto à soja, 76% da safra tinha sido colhida, em comparação a 78% há um ano e 67% na média de cinco anos, disse o USDA.

O relatório mostrou que 77% da safra de trigo de inverno tinha sido plantada, ante 78% na data correspondente do ano passado e na média de cinco anos. Além disso, 53% da safra tinha emergido, ante 47% há um ano e 53% na média.