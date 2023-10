Tesoureira do PT chama Israel de 'assassino' que não merece ser Estado

Ela afirmou ainda que as manifestações proferidas não espelham o posicionamento do partido e do governo Lula. "Esclareço, por fim, que me expressei em caráter pessoal. As posições oficiais do PT e do governo brasileiro sobre o conflito e o direito de coexistência dos Estados de Israel e da Palestina são públicas e também contam com meu respeito e apoio."

O Partido dos Trabalhadores disse que "a secretária de Finanças e Planejamento, Gleide Andrade, já esclareceu suas manifestações pessoais". Procurada, a Usina de Itaipu afirmou que "não comenta declarações de conselheiros nomeados pela Presidência da República dos dois países sócios da usina".

Demissões no governo após críticas a Israel

Opiniões do mesmo teor que as de Gleide Andrade levaram à demissão do jornalista Hélio Doyle da presidência da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e do assessor parlamentar Sayid Marcos Tenório, que trabalhava há mais de três décadas na Câmara dos Deputados.

Os dois, em tons diferentes, publicaram nas suas redes sociais manifestações contundentes sobre o conflito entre Hamas e Israel. Doyle chamou de "idiota" quem defende os israelenses, como revelou o Estadão, enquanto Tenório zombou de uma mulher que teria sido vítima do grupo terrorista.

O governo Lula tem pedido "bom senso" a servidores em manifestações sobre a guerra. O Brasil tem adotado uma postura contrária ao conflito, porém com linguagem cautelosa. Como mostrou o Estadão, o governo e o PT relutam em classificar o Hamas como grupo terrorista e falham em alinhar o discurso sobre o tema. Lula classificou a ação do Hamas como "terrorista", mas não define grupo dessa forma.