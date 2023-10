Fávaro visita Indonésia e Índia para reuniões bilaterais e eventos empresariais

Brasília, 24 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, viaja no fim deste mês para Jacarta, na Indonésia, e Nova Délhi, na Índia, onde participa de reuniões bilaterais com autoridades governamentais e representantes do setor empresarial das duas nações. Fávaro também vai participar da abertura do Seminário Empresarial Brasil-Indonésia e do Seminário Empresarial Brasil-Índia. De acordo com o Diário Oficial da União (DOU), a viagem do ministro será no período de 27 de outubro a 5 de novembro.