MacroSector: receita agrícola deve crescer 4,5% em 2024, para R$ 1,02 trilhão

A MacroSector estima crescimento de 2% no Produto Interno Bruto (PIB) do País em 2024, para R$ 11,425 trilhões, frente a um avanço de 3% este ano, para R$ 10,739 trilhões. "A economia local tende a apresentar fraco desempenho, pois os investimentos ainda devem continuar travados", observou a MacroSector sobre o desempenho da economia nacional. O PIB da agropecuária deve crescer 12% até o fim deste ano e $% no próximo.