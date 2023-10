Pacheco rebate Gleisi e defende tramitação de PEC que limita decisões monocráticas

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), rebateu a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), nesta terça-feira, 24, e defendeu a tramitação da PEC que limita decisões monocráticas e pedidos de vista no Supremo Tribunal Federal.

Em publicação no X (antigo Twitter), Gleisi disse que Pacheco "faz um serviço à extrema direita" ao bancar o avanço da PEC.

"A busca da harmonia se dá pelo diálogo e o fortalecimento dos poderes, pelo exercício cotidiano do papel constitucional de cada um. A maneira açodada com que a PEC 08 vem tramitando parece retaliação que diminui o Senado. Infelizmente o senador Rodrigo Pacheco está fazendo um serviço para a extrema direita", afirmou.

Em resposta, Pacheco disse que "tentar rotular uma proposta legislativa como de direita ou de esquerda para desqualificá-la, além de simplista, é um erro"

"Tenho uma trajetória marcada pelo respeito às divergências. Mas tentar rotular uma proposta legislativa como de direita ou de esquerda para desqualificá-la, além de simplista, é um erro. Esse é o grande mal recente da história nacional que venho combatendo, pois esse tipo de argumento retroalimenta a polarização, que só interessa a alguns (os extremistas)", afirmou o presidente do Senado, em nota divulgada na noite desta quinta.

Pacheco disse sempre ter defendido a harmonia entre os Poderes e que cabe ao Legislativo discutir mudanças nas leis e na Constituição.

"A PEC tramita desde 2021, está na pauta na forma regimental, e ficará pelo tempo necessário para a sua maturação. Não há pressa, nem atropelo. Ela serve para aprimorar a Justiça, cujas instâncias sempre foram por mim defendidas publicamente, de juízes a ministros, da Justiça Comum à Justiça Eleitoral. Continuarei fazendo-o, mas sem negar a minha prerrogativa de bem legislar", completou.