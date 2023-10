Produtividade média de cana no Centro-Sul em setembro cresce 21,3%, diz CTC

São Paulo, 24 - A produtividade média da cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil continua superando a da safra passada, segundo o Boletim De Olho Na Safra, divulgado pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). Segundo os técnicos do CTC, a safra atual, no acumulado abril a setembro, é a mais produtiva no histórico de 20 anos do Programa de Benchmarking do CTC, plataforma colaborativa de dados entre as usinas do Centro-Sul.

"Os canaviais colhidos no mês de setembro alcançaram 83,2 toneladas por hectare, produtividade 21,3% superior à registrada na safra passada (68,5 toneladas por hectare). No acumulado da safra, a produtividade registra crescimento próximo a 22% (91,1 t/ha nesta safra, contra 74,5 t/ha em 2022/23)", disse o CTC em nota.

Os maiores crescimentos da produtividade nesta safra foram observados em Araçatuba (37,4%), Piracicaba (28,7%) e São Carlos (27,9%).