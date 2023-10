Quais são os cursos mais concorridos da USP? Fuvest divulga relação de candidatos por vaga

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou a relação de candidatos por vaga por curso na concorrência para ingresso na Universidade de São Paulo (USP). Medicina em São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru continuam liderando o ranking de concorrência, seguidos de Psicologia e Relações Internacionais. Mais de 110 mil candidatos se inscreveram para o vestibular de 2024.

Medicina aparece na liderança na cidade de São Paulo, com 117,7 candidatos por vaga, seguido pelo mesmo curso em Ribeirão Preto, onde a disputa é de 86,6, e em Bauru, com 78,2. Psicologia, em São Paulo, e Relações Internacionais são as carreiras mais concorridas na sequência.

Segundo a Fuvest, o número de inscritos é de 99.573 candidatos e 10.826 treineiros, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio, totalizando 110.399 pessoas. Em 2023, o número total de inscritos foi de 114.434, 3,6% a mais que neste ano.