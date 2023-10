Primeiro leilão de prêmios para estimular a comercialização de trigo será dia 31

São Paulo, 25 - O primeiro leilão de prêmios para estimular a comercialização de trigo pelo preço mínimo de garantia será realizado no dia 31 de outubro. Serão 154,8 mil toneladas em leilão de Prêmio para o Escoamento (PEP) produzidas nos Estados da Bahia, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina.

Outras 154,8 mil toneladas serão ofertadas em leilão de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) e/ou sua cooperativa nos mesmo Estados.

A medida atende o setor produtivo, que reclama dos preços de mercado abaixo do mínimo.