Soja: companhias chinesas assinam 11 acordos de compra com tradings dos EUA

Nova York, 25 - Companhias agrícolas chinesas assinaram 11 acordos de compra de soja norte-americana, em cerimônia organizada pelo Conselho de Exportação de Soja dos EUA e outros grupos do setor e realizada em Des Moines, Iowa. A trading Archer Daniels Midland (ADM) assinou acordos com três companhias da China, disse o conselho. Outros importantes fornecedores norte-americanos, como Bunge, CHS e Cargill, também fecharam acordos com empresas chinesas como a Sinograin Oils. Fonte: Dow Jones Newswires.