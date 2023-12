IEA: agronegócio paulista registra superávit no ano até novembro de US$ 20,65 bi

São Paulo, 20 - O agronegócio paulista fechou o mês de novembro com um superávit acumulado no ano de US$ 20,65 bilhões, alta de 6,9% na comparação com os 11 primeiros meses de 2022. O valor resulta de exportações de US$ 25,3 bilhões, crescimento de 5,3%, e de importações 1,1% menores, que somaram US$ 4,65 bilhões.

Os dados são do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, em nota.

Em todo o ano passado, as exportações somaram US$ 25,98 bilhões, com superávit na balança do setor de US$ 20,89 bilhões.