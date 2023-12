Preços da cebola, alface e batata subiram no atacado em novembro, diz Conab

Em contrapartida, os preços do tomate recuaram 10,28%, em média, com maior oferta. "A maturação acelerada do fruto, com o calor, acabou obrigando o produtor a direcionar sua produção ao mercado, mesmo com preços em queda, intensificando ainda mais essa diminuição", disse a gerente de Produtos Hortigranjeiros da Conab, Juliana Torres. A cotação média da cenoura recuou 2,6%, também com maior oferta.

Entre as frutas, os preços do mamão lideraram a queda em novembro. O forte calor contribuiu para acelerar o amadurecimento da fruta e, assim, elevar a quantidade de produto disponível nos atacados. A menor procura por maçã pressionou as cotações da fruta, cujos preços caíram 3,43%. Ainda conforme a Conab, a banana se valorizou 13,84%, em média. "A demanda se manteve regular, porém a quantidade de produto nas Ceasas analisadas foi reduzida, influenciada pela menor produção nas principais regiões produtoras." Alta também para a laranja, de 6,97% na média.