SLC Agrícola aprova distribuição de JCP de R$ 24 milhões, a R$ 0,0545/ação

São Paulo, 20 - A SLC Agrícola aprovou a distribuição e pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) com base na aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), calculada até a data base de 27 de dezembro, sobre o patrimônio líquido da companhia. O JCP serão imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2023, no montante bruto de R$ 24 milhões, correspondente a R$ 0,05452740721 por ação, excluídas as ações em tesouraria.

Terão direito ao recebimento dos juros sobre o capital próprio os acionistas da companhia detentores de ações em 27 de dezembro de 2023, e a partir de 28 de dezembro de 2023 as ações de emissão da companhia serão negociadas ex-juros sobre o capital próprio.

O pagamento será feito pelo valor líquido, após a dedução do imposto de renda retido na fonte, conforme legislação vigente, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação.