Conab fará na sexta-feira, 22, leilão para contratação de frete de milho

São Paulo, 21 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará na sexta-feira, 22, leilão para contratação de transporte para remoção de 26.322 toneladas de milho.

Em nota, diz que as cargas estão localizadas nos municípios de Vera e Sorriso (Mato Grosso) e Rio Verde (Goiás). Terão como destino os municípios de Irecê, Itaberaba, Ribeira do Pombal (Bahia), São Luís (Maranhão), Ananindeua (Pará), Porto Velho (Rondônia), Russas (Ceará), Arcoverde e Recife (Pernambuco), Teresina, Picos, Oeiras, Parnaíba e Campo Maior (Piauí), Caicó, Açú, Currais Novos, Mossoró, Natal e Umarizal (Rio Grande do Norte), Brasília (Distrito Federal), Goiânia (Goiás), Itabaiana (Sergipe), Campina Grande e Patos (Paraíba) e Cruzeiro do Sul (Rio Grande do Sul).