Confiança de produtores rurais dos EUA diminui levemente em dezembro

São Paulo, 3 - A confiança de produtores rurais dos Estados Unidos diminuiu levemente em dezembro, de acordo com levantamento mensal da Universidade Purdue e do CME Group. O indicador conhecido como Barômetro da Economia Agrícola registrou no mês passado 114 pontos, baixa de 1 ponto em relação a novembro. O Índice de Condições Atuais caiu 1 ponto, para 112 pontos. O Índice de Expectativas Futuras também diminuiu 1 ponto, para 115 pontos.

Apesar da pequena mudança em dezembro, produtores se mostraram mais confiantes no último trimestre de 2023. "A mudança na percepção dos produtores sobre o desempenho financeiro durante o quarto trimestre corresponde à perspectiva mais otimista do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) para a renda agrícola em 2023, divulgada no fim de novembro, que foi US$ 10 bilhões superior à estimativa anterior", disse em comunicado James Mintert, da Universidade Purdue.