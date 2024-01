Paraná inicia plantio de segunda safra de milho 2023/24, afirma Deral

Brasília, 3 - O Estado do Paraná iniciou o plantio da segunda safra de milho 2023/24, informou o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Paraná, em relatório semanal de safra. A semeadura ainda é incipiente e inferior a 1% da área prevista para o Estado, mas o cultivo já é registrado nas regiões de Guarapuava, União da Vitória, Laranjeiras do Sul e Pato Branco, com o total de 1,657 mil hectares semeados. De acordo com o Deral, 100% das lavouras implantadas até esta terça-feira (2) encontram-se em boa condição, sendo 76% em germinação e 24% em desenvolvimento vegetativo.

Das lavouras de soja 2023/24 do Estado, 86% apresentavam boa condição, em comparação com 88% há duas semanas. Outros 13% estão em condição média (11% no relatório anterior) e 1% em situação ruim (estável ante duas semanas). De acordo com o Deral, 50% das lavouras de soja do Paraná estavam em frutificação, 31% em floração, 15% em desenvolvimento vegetativo e 4% em maturação.

Já o cultivo de milho verão, ou primeira safra, com plantio também concluído, apresentava condições inalteradas: 80% tinham boa condição; 17% média e 3% ruim. Da área semeada, 57% estão em frutificação, 23% em floração, 16% em maturação e 4% em desenvolvimento vegetativo.