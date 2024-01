Fenabrave: venda de máquina agrícola cai 29,1% em novembro ante novembro de 2022

Ao contrário das vendas de carros, que podem ser atualizadas diariamente com base nos licenciamentos de veículos, os números de máquinas agrícolas precisam ser levantados com os fabricantes. Por isso, as estatísticas têm defasagem de um mês em relação ao balanço das vendas de automóveis, divulgadas hoje pela associação com dados já relativos a dezembro.

Nos 11 primeiros meses do ano passado, as vendas de tratores e máquinas agrícolas caíram 13,3%, somando 53,2 mil unidades de janeiro a novembro.