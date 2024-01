Produção de etanol dos EUA cai 5,24%, para 1,049 milhão de barris por dia

Analistas consultados pela Dow Jones Newswires esperavam produção entre 1,016 milhão e 1,110 milhão de barris por dia. Quanto aos estoques, as estimativas iam de 23,617 milhões a 25,2 milhões de barris.

Os números de produção de etanol nos EUA são um indicador da demanda interna por milho. No país, o biocombustível é fabricado principalmente com o grão e a indústria local consome mais de um terço da safra doméstica do cereal. Fonte: Dow Jones Newswires.