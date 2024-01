SLC diz que incêndio em galpão está controlado e que calcula possíveis danos

São Paulo, 4 - A SLC Agrícola informa em Fato Relevante a ocorrência de um incêndio no galpão de armazenamento de algodão, na terça-feira, 2, na fazenda Panorama, em Correntina (BA). A Companhia esclarece que o incêndio foi devidamente controlado e que não houve feridos e nem danos às lavouras, tendo apenas afetado o galpão de depósito de fardos de algodão. "As causas do incêndio ainda serão averiguadas", informou a companhia.

A Fazenda Panorama produz principalmente algodão e soja. A companhia relatou as estimativas iniciais relativas aos possíveis danos causados pelo incêndio: Fardos de Algodão: aproximadamente 5.000 fardos de algodão, correspondente a 5% do total produzido pela fazenda e 0,4% do total produzido pela SLC no ano safra 2022/23; Unidade de beneficiamento de algodão: Não foi diretamente atingida pelo fogo, contudo, a beneficiadora entrará em manutenção preventiva antecipadamente e voltará a operar em julho de 2024; Armazém de Algodão: Instalação parcialmente danificada que precisará ser restaurada.

A SLC destaca que as informações "ainda estão sendo devidamente averiguadas, portanto, ainda não são definitivas". A Companhia ressalta, ainda, que tem seguro patrimonial com coberturas do estoque e da infraestrutura sinistrados.