Colheita de soja 2023/24 atinge 2,3% da área no Brasil, diz AgRural

São Paulo, 15 - A colheita da safra brasileira de soja 2023/24 alcançou 2,3% da área estimada para o Brasil, na quinta-feira, 11, em comparação com 0,6% uma semana antes e também 0,6% um ano atrás, de acordo com levantamento da AgRural. "Entre os Estados, Mato Grosso manteve-se na dianteira, seguido por Paraná, Rondônia e Mato Grosso do Sul", destacou.

A AgRural também concluiu uma nova estimativa de safra. A produção caiu 9 milhões de toneladas em relação à estimativa anterior e agora é projetada em 150,1 milhões de toneladas.

Além de um novo corte em Mato Grosso, também foram feitos ajustes para baixo em diversos Estados, com destaque para Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas Gerais, onde a combinação de temperaturas mais altas e chuvas irregulares também tem causado prejuízos.