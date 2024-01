Colheita de soja em MT atinge 6,46% da área; plantio de algodão alcança 36,66%

Algodão

O plantio de algodão da safra 2023/24 em Mato Grosso atingiu 36,66% da área prevista, um avanço de 10,94 pontos porcentuais em relação à semana encerrada em 5 de janeiro, segundo o Imea.

Os trabalhos de campo estão adiantados em relação a igual época da safra 2023/24, quando a semeadura atingia 14,63%, e também à média de cinco anos do plantio, de 20,13%.

A região com os trabalhos mais adiantados é o nordeste do Estado, com 36,86 da área plantada. Depois vem o sudeste, com 30,74%; o médio-norte, com 13,80%; oeste, com 5,19% e centro-sul, com 1,99%. A região norte de Mato Grosso não começou a plantar.

Milho

Mato Grosso iniciou o plantio do milho da safra 2023/24. Segundo o Imea, 1,24% da área prevista está semeada. Na semana anterior, 0,36% da área estava plantada. Nesta época do ano passado, 0,42% da área havia sido semeada.