Embraer entrega 65 aeronaves Ipanema em 2023, alta de 18% ante 2022

São Paulo, 15 - A divisão de aviação agrícola da Embraer entregou 65 aeronaves Ipanema em 2023, uma alta de 18% em comparação com o ano anterior. Com isso, no mês de dezembro, a companhia atingiu a marca histórica de 1.600 unidades produzidas e entregues ao longo das cinco décadas de produção ininterrupta da aeronave, informa a companhia em comunicado.

"Desde o lançamento da nova versão do modelo EMB-203 em 2020, a empresa tem registrado crescimento contínuo nas vendas e planeja aumentar a produção para 70 aeronaves este ano", destacou.

"O agronegócio tem um significativo impacto positivo para Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e estamos muito satisfeitos em ver como o Ipanema tem contribuído para a alta produtividade, eficiência e sustentabilidade do setor", disse na nota o gerente do Programa Ipanema da Embraer, Sany Onofre.