Exportação de café em dezembro cresce 27,1% ante dezembro de 2002, diz Cecafé

São Paulo, 15 - O Brasil exportou 4,116 milhões de sacas de 60 kg de café em dezembro de 2023, 27,1% acima do que embarcou em igual mês de 2022, informou o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). A receita cambial teve alta de 11,6% na mesma comparação, a US$ 800,1 milhões. O preço médio da saca no mês ficou em US$ 194,38, queda de 12,2% ante dezembro de 2022.

No acumulado de 2023, houve queda de 0,4% no volume na comparação com 2022, para 39,247 milhões de sacas. A receita cambial teve queda anual de 13%, a US$ 8,041 bilhões. O preço médio da saca ficou em US$ 204,90 no acumulado do ano, queda de 12,6% ante 2022.

Em 2023, o café arábica foi o mais exportado, com 30,818 milhões de sacas, o que corresponde a 78,5% do total. A variedade canéfora (conilon + robusta) teve 4,708 milhões de sacas embarcadas no período, com representatividade de 12%, acompanhada pelo segmento do solúvel, com 3,671 milhões de sacas (9,4%), e pelo produto torrado e torrado e moído, com 50.377 sacas (0,1%).