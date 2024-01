IPCF cai 6% em dezembro e continua favorável ao produtor

"A safra da cana está se desenvolvendo com grandes volumes processados pelos moinhos da indústria sucroenergética, o que proporcionou a queda nos preços", disse a Mosaic.

Outra commodity que apresentou redução no preço foi a soja, que caiu em média 1% em relação a novembro, com o mercado atento às produtividades do início da colheita no Brasil.

Já o valor do milho subiu cerca de 11% em dezembro, em virtude da preocupação com uma safrinha menor. Com menos volume disponível no mercado, o preço do grão continua elevado. Quanto ao algodão houve estabilidade no preço de um mês para o outro.

Conforme a Mosaic, o câmbio apresentou estabilidade de um mês para o outro reagindo melhor em um cenário de menor risco global. O cenário geopolítico internacional ainda é uma preocupação e, embora o setor de agronegócios não tenha impacto direto da guerra Hamas contra Israel até o momento, é um assunto que continua com bandeira amarela para o mercado.

"No momento o foco do mercado está no início da colheita da soja no Brasil e possíveis revisões de produção esperadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), uma vez o impacto climático não foi considerado pelas instituições", declarou. "Em janeiro, o setor estará atento para o início do plantio das safrinhas de milho e algodão", concluiu.