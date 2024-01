Prédios são evacuados em Goiânia após asfalto desmoronar

Moradores de dois prédios localizados no Setor Marista, em Goiânia, tiveram de deixar seus apartamentos após parte do asfalto em frente à construção de um edifício desmoronar na madrugada desta segunda-feira, 15. Os bombeiros foram acionados às 2h40 e os moradores do prédio que fica ao lado da obra foram retirados ainda de madrugada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, esse prédio de quatro andares que foi evacuado teria sido impactado pelo desabamento do asfalto. Pela manhã, após a avaliação da Defesa Civil, um segundo prédio também foi evacuado de forma preventiva e toda a rua onde houve o desabamento do asfalto, interditada.

Em nota, a construtora Opus, responsável pela obra, afirmou que está "investigando o incidente" e que, no primeiro momento, a prioridade da empresa foi visitar todas as construções vizinhas. Afirmou ainda que não foram identificados riscos para os moradores e que as famílias retiradas dos prédios evacuados foram acomodadas em hotéis.

Representantes do Crea-GO também estiveram no local e, segundo nota, a entidade orientou a construtora "a promover ações mitigadoras emergenciais, contratar relatório diagnóstico que elucide a causa e outros fatos que possam ter contribuído para o evento, além de nova inspeção de vizinhança, a fim de proteger o entorno, propriedades limítrofes e vidas".