Soja: produção 2023/24 em MT será 6,1 milhões de t menor ante 2022/23, diz Imea

O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) revisou para baixo sua estimativa para a produção de soja no Estado. Segundo o Imea, Mato Grosso deverá produzir 39 milhões de toneladas em 2023/24, 7,41% menos do que a estimativa de dezembro, de 42,1 milhões de t. Na comparação com o ciclo 2022/23, quando foram produzidos 45,3 milhões de t, a queda deve ser de 13,93%, ou 6,1 milhões de t.

A produtividade também foi revista, para 53,59 sacas por hectare, 7,41% abaixo da projeção de dezembro e 14% abaixo da safra passada. A área para a cultura foi mantida em 12,13 milhões de hectares.

De acordo com o Imea, "a falta de chuvas "pautada pelo intenso El Niño resultou em dias quentes e longos períodos sem chuvas no decorrer do desenvolvimento da soja em vários municípios do Estado". O cenário influenciou na quebra expressiva na produtividade de áreas que foram semeadas até o final de outubro de 2023, onde as precipitações foram menores que o necessário para o desenvolvimento das lavouras, disse o Imea.