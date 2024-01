Vendas de açúcar da Raízen somam 2,655 mi t no 3º tri da safra 2023/24

São Paulo, 16 - A Raízen divulgou nesta terça-feira, 16, a sua prévia operacional referente ao terceiro trimestre da safra 2023/2024. Sobre a operação agroindustrial do período, a moagem de cana foi de 18,8 milhões de toneladas, 36,2% maior que o terceiro trimestre da safra 2022/2023. A empresa comenta que foi o período de encerramento da moagem e produção com menor área de colheita. A moagem recorde no acumulado no ano foi de 83 milhões (14% superior à safra passada).

A produção de açúcar equivalente foi de 2,400 - 2,500 milhões toneladas no período, com um mix 50% açúcar x 50% etanol, ante 1,823 milhão de toneladas no mesmo período do ano anterior, com mix de 48% x 52%. O mix equilibrado entre açúcar e etanol é comum para este período final da safra, segundo a empresa.

As vendas de açúcar foram de 2,655 milhões toneladas no terceiro trimestre da safra 2023/24, 6,8% menores na comparação anual, com ritmo de venda e embarques alinhados com a estratégia estabelecida para este período do ano-safra, diz a Raízen.