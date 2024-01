Briga por preço de passagem pode ter causado naufrágio que deixou 8 mortos

Conforme a Marinha, foi instaurado Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido. Ainda não há informações precisas, mas sobreviventes informaram, extraoficialmente, que ocorreu uma briga no meio do trajeto entre Ilha Maria da Guarda e Madre de Deus, de cerca de 1,5 km. Passageiros teriam se desentendido por conta do preço da travessia, de R$ 10 por pessoa.

Briga

O Capitão dos Portos, Wellington Gagno, diz que o barco estava com lotação acima do permitido, que seria de 11 pessoas; ao menos 15 estavam nele. "Os inquéritos ainda vão apurar, mas uma briga pode ter levado as pessoas para um mesmo lado da embarcação. A movimentação desestabilizou o barco."

Vítimas

No naufrágio, morreram Alicy Maria, de 6 anos; Vanderson Queiroz, de 42 anos; Rosimeire Maria Souza Santana, de 59 anos; Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos; Ryan Kevellyn de Souza Santos, de 22 anos; Caroline Barbosa de Souza, de 17 anos; Jonathan Miguel de Jesus Santos, de 7 anos; e Hayala dos Santos Conselho, de 33 anos. Outros cinco passageiros do barco, cujo nome era Gostosão FF, foram resgatados com vida e receberam atendimento médico.

Depois do horário

O barco tinha autorização para trafegar somente até as 19h30, mas o acidente aconteceu às 22h, pouco depois de o saveiro ter deixado a Ilha de Maria Guarda, onde acontecia uma festa de verão.