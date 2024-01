Esmagamento de soja na Argentina em 2023 caiu quase 30%, para 27 milhões de t

São Paulo, 24 - A indústria argentina esmagou 27 milhões de toneladas de soja no ano passado, disse a Bolsa de Comércio de Rosário em relatório. O volume representa queda de quase 30% em relação a 2022, quando foram processados 38 milhões de toneladas. O desempenho refletiu a fraca produção de soja na Argentina na safra 2022/23, que caiu mais de 56% ante o ciclo anterior, disse a bolsa. Com isso, as importações argentinas de soja em grão em 2023 mais do que triplicaram em relação ao ano anterior, para 10,4 milhões de toneladas. Do total, 39%, ou 4,1 milhões de toneladas, vieram do Brasil. Em 2022, a participação brasileira no total das importações argentinas foi de 9%.A soja importada correspondeu a uma parcela recorde de 36% do total esmagado em 2023, segundo a bolsa. No ano anterior, essa parcela foi de apenas 8%.A indústria esmagadora da Argentina encerrou o ano passado com capacidade ociosa recorde, de 54%. De acordo com a bolsa, sem as importações a ociosidade chegaria a 69%.